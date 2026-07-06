Ubriaco e ai domiciliari, evade e provoca un incidente: arrestato

Nel pomeriggio di giovedì 2 luglio la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha portato in carcere un ecuadoregno di 41 anni, condannato in via definitiva per lesioni aggravate ed evasione, che stava scontando ai domiciliari. L’ordine di carcerazione è stato emesso dopo che l'uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale la mattina del 27 giugno, con rilievi eseguiti dalla Polizia Locale di Piacenza. L'equadoregno era alla guida dopo aver assunto alcolici e senza alcun permesso per lasciare l’abitazione.

L’Autorità Giudiziaria ha quindi revocato il beneficio della detenzione domiciliare, ordinando che venisse portato in carcere. La Squadra Mobile ha dato immediata esecuzione al provvedimento, conducendolo in carcere dove finirà di espiare la pena comminatagli, al momento prevista per marzo 2027.