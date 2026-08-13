Via Benedettine, fino a dicembre “spariscono” 70 posti auto

I settanta posti auto del parcheggio di via Benedettine a Piacenza non saranno più disponibili dalla fine di agosto fino al 31 dicembre 2026. Lo precisa un’ordinanza del Comune di Piacenza che dal 27 agosto istituirà il divieto di sosta con l’apposita segnaletica su tutta l’area. La decisione è conseguente alla richiesta dell’Agenzia del Demanio che ha comunicato a Palazzo Mercanti la necessità di eseguire alcuni lavori di ripristino della copertura dell’ex caserma Dal Verme, l’edificio in stato di abbandono di proprietà statale collocato in via Trebbiola angolo via Benedettine. Per l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza si rende pertanto necessario l’inibizione dei veicoli nell’intera area.