Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Via Benedettine, fino a dicembre “spariscono” 70 posti auto

Il Comune: lavori all’ex Caserma Dal Verme di via Trebbiola, l’area sarà inagibile

Redazione
|2 ore fa
Il parcheggio di via Benedettine
Il parcheggio di via Benedettine
1 MIN DI LETTURA
I settanta posti auto del parcheggio di via Benedettine a Piacenza non saranno più disponibili dalla fine di agosto fino al 31 dicembre 2026. Lo precisa un’ordinanza del Comune di Piacenza che dal 27 agosto istituirà il divieto di sosta con l’apposita segnaletica su tutta l’area. La decisione è conseguente alla richiesta dell’Agenzia del Demanio che ha comunicato a Palazzo Mercanti la necessità di eseguire alcuni lavori di ripristino della copertura dell’ex caserma Dal Verme, l’edificio in stato di abbandono di proprietà statale collocato in via Trebbiola angolo via Benedettine. Per l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza si rende pertanto necessario l’inibizione dei veicoli nell’intera area.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana