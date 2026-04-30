Collegio Alberoni, installata seconda stazione meteorologica

Nei giorni scorsi la Società Meteorologica Italiana, presieduta dal noto climatologo Luca Mercalli, alla quale è affidata, in convenzione con Opera Pia Alberoni, la gestione tecnico-scientifica dell’Osservatorio meteo alberoniano, ha installato una nuova stazione meteorologica automatica Davis in affiancamento ai set di sensori già esistenti. Con questa nuova stazione meteo, e con il conseguente arricchimento della strumentazione dell’Osservatorio, si vuole infatti garantire la ridondanza di misure e ridurre ulteriormente l'eventualità di lacune nelle registrazioni delle variabili meteorologiche (temperatura, umidità e pressione dell'aria, precipitazioni, radiazione solare globale, velocità e direzione del vento).

I nuovi sensori sono stati collocati nelle immediate adiacenze di quelli già presenti, in un contesto particolarmente fortunato e ideale per ottenere misure rappresentative e di qualità: termoigrometro e radiometro a 2 metri di altezza dal suolo erboso nell'ampio parco del Collegio, radiometro e anemometro/banderuola sulla terrazza dell'Osservatorio, in posizione aperta su ogni lato a circa 25 metri dal piano campagna, il barometro nella sala principale Osservatorio sottostante la terrazza. I primi confronti effettuati dai tecnici della Società Meteorologica Italiana indicano un ottimo accordo tra le misure fornite dalle due stazioni in funzione.

Il riepilogo dei valori in tempo reale e dei totali ed estremi della giornata corrente è pubblico e può essere consultato dagli appassionati al seguente link: https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/37da34ceb0524885b4084738d3166f8a/summary In alternativa si può scaricare la app Weatherlink della Davis, creando gratuitamente un proprio account e cercando la stazione "Piacenza-Collegio Alberoni".

All’installazione della nuova stazione hanno provveduto i tecnici della Società Meteorologica Italiana, i collaboratori dell’Opera Pia Alberoni e l’ing. Simone Monica della ditta Salvarani Srl, che distribuisce in Italia le stazioni "Davis", presente all'installazione.

L’Osservatorio Meteo del Collegio Alberoni "Centennial Observing Stations"

In virtù della sua serie di dati ininterrotta dal 1871 e del patrimonio storico-scientifico che custodisce, nel 2020 la World Meteorological Organization ha incluso l'Osservatorio Alberoni nell'elenco internazionale delle "Centennial Observing Stations" (oggi ne fanno parte 474 stazioni meteorologiche, idrologiche e marine al mondo, di cui 22 in Italia).

Tre anni più tardi, nel 2023, l'intera banca dati è stata analizzata e pubblicata nel libro Il clima di Piacenza (autore Maurizio Ratti, edizioni SMS), che è disponibile al bookshop della Galleria Alberoni o acquistabile online al Meteoshop del sito della Società Meteorologica Italiana.