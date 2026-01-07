Comune più digitale per vincere la burocrazia

Il 30 dicembre la giunta comunale di Piacenza ha approvato il Piano triennale di Transizione digitale 2026-2028, che avvia un percorso di cambiamento nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Illustrato dall’assessore Simone Fornasari, il Piano mira a semplificare i servizi comunali, ridurre la burocrazia e rendere le pratiche più accessibili, senza escludere nessuno. Grazie soprattutto a risorse nazionali e Pnrr, saranno potenziati i servizi online, i pagamenti digitali e la sicurezza informatica, mantenendo attivi gli sportelli fisici e rafforzando i centri di facilitazione digitale. L’obiettivo è migliorare la qualità dei servizi e rendere il Comune più vicino ai cittadini.