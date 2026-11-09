Allerta meteo sulla montagna piacentina: piogge intense, possibili frane e piene

Allerta gialla per rischio idrogeologico sull’Appennino piacentino per la giornata di domani, martedì 10 novembre. A diramarla sono la Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna, che prevedono precipitazioni moderate, localmente forti, lungo il crinale appenninico.

L’allerta, valida dalla mezzanotte di oggi fino a quella di domani, riguarda la zona G1, corrispondente alla montagna piacentina e parmense. Nelle aree montane saranno possibili fenomeni di ruscellamento lungo i versanti, rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con eventuali superamenti della soglia 1, e fenomeni franosi localizzati. Questi ultimi sono tuttavia considerati più probabili nel settore centrale della regione.

Nessuna particolare criticità è invece segnalata per l’alta e bassa collina e per la pianura piacentina, dove il livello di allerta rimane verde. Anche per il rischio di temporali e per quello idraulico il bollettino regionale indica il codice verde sull’intero territorio provinciale.

Per le successive 48 ore la tendenza indicata dalla Protezione civile è di stazionarietà delle condizioni di criticità

Il bollettino meteo della Regione per martedì 10 novembre 2026