Auto sospetta: a bordo guidatore senza patente e un immigrato irregolare
Il controllo è avvenuto tra Caorso e Pontenure grazie alla segnalazione di un carabiniere fuori servizio
Redazione Online
|1 ora fa
Uno straniero 48enne è stato denunciato dai carabinieri di Caorso per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. L'uomo è stato trovato a bordo di un'auto, guidata da un 43enne senza patente, a sua volta denunciato e sanzionato. L'auto è stata posta in stato di fermo amministrativo.
L'intervento è scattato lunedì 9 febbraio grazie alla segnalazione di un carabiniere fuori servizio che, tra Caorso e Pontenure, ha notato un'auto sospetta con a bordo due soggetti ritenuti compatibili con le truffe delle monetine. Li ha quindi seguiti e segnalato la loro presenza ai carabinieri di Caorso i quali hanno seguito l'auto fino a Pontenure, dove hanno proceduto ad un controllo del veicolo e degli occupanti.
A bordo hanno identificato il passeggero, un 48enne di nazionalità peruviana, domiciliato a Milano, risultato senza permesso di ingresso e soggiorno sul territorio nazionale, e il conducente dell'auto, un 43enne, anch’egli di nazionalità peruviana, residente nel milanese. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e restituito al legittimo proprietario, una terza persona estranea ai fatti che risiede in provincia di Mantova.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Cittadella, appalto per il taglio degli alberi il gip nega l’archiviazione per due indagati
2.
Murelli a lo Specchio: «Concretezza e risultati al centro del mio lavoro parlamentare»
3.
Controlli in una macelleria etnica: pesce e carne sequestrati, attività sospesa
4.
Buca "killer" sullo svincolo autostradale, pneumatici squarciati per oltre 20 mezzi