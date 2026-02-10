Auto sospetta: a bordo guidatore senza patente e un immigrato irregolare

Uno straniero 48enne è stato denunciato dai carabinieri di Caorso per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. L'uomo è stato trovato a bordo di un'auto, guidata da un 43enne senza patente, a sua volta denunciato e sanzionato. L'auto è stata posta in stato di fermo amministrativo.

L'intervento è scattato lunedì 9 febbraio grazie alla segnalazione di un carabiniere fuori servizio che, tra Caorso e Pontenure, ha notato un'auto sospetta con a bordo due soggetti ritenuti compatibili con le truffe delle monetine. Li ha quindi seguiti e segnalato la loro presenza ai carabinieri di Caorso i quali hanno seguito l'auto fino a Pontenure, dove hanno proceduto ad un controllo del veicolo e degli occupanti.

A bordo hanno identificato il passeggero, un 48enne di nazionalità peruviana, domiciliato a Milano, risultato senza permesso di ingresso e soggiorno sul territorio nazionale, e il conducente dell'auto, un 43enne, anch’egli di nazionalità peruviana, residente nel milanese. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e restituito al legittimo proprietario, una terza persona estranea ai fatti che risiede in provincia di Mantova.