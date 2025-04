Castelvetro: writer denunciato per imbrattamento

Giovane writer, conclusa la sua scritta murale realizzata in un sottopasso, ha infilato le sue cinque bombolette spray di diversi colori nello zainetto e, accingendosi ad allontanarsi, si è trovato davanti alla macchina dei carabinieri, la pittura sulla parete dietro di lui ancora fresca.

È accaduto nel pomeriggio di domenica 6 aprile in località Cantarana di Castelvetro. Protagonista dell'episodio un ventenne piacentino che aveva appena terminato di spruzzare a spray la scritta "Sick", che nel gergo giovanile significa "impressionante" o "pazzesco", oppure il titolo di un film americano. Il ventenne è stato così accompagnato dai carabinieri in caserma e denunciato per imbrattamento di muri. I militari gli hanno sequestrato le cinque bombolette che aveva con sé e i guanti in lattice utilizzati per la colorazione. Il giovane aveva scelto come supporto il sottopasso della A21, ma per sua sfortuna, proprio al termine del suo "lavoro”, è passata una pattuglia dei carabinieri. Al termine delle formalità di rito, il ragazzo ha lasciato liberamente la caserma.