Ora San Lorenzo è più sicura, ma resterà chiusa fino al 2030

La Basilica di San Lorenzo tornerà ad accogliere i fedeli e a ospitare le celebrazioni. Ci sarà ancora da portare pazienza, e non poca, ma le risorse per affidare la progettazione del secondo stralcio di interventi sono state trovate. «Attraverso la vendita di alcune unità abitative in pessimo stato di proprietà della parrocchia e grazie a un contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano - annuncia l’architetto Paolo Villani - dovremmo riuscire ad elaborare la variante al progetto originario».

Una buona notizia, considerato che l’imponente edificio religioso, di impianto romanico e in stile gotico, è chiuso da più di tre anni, dal marzo 2023. Grazie alla disponibilità dell’architetto Villani, siamo però riusciti a entrare, in via eccezionale, all’interno della basilica. Non dalla facciata, ancora transennata, ma dalla canonica.

La visita ci offre la possibilità di raccontare ciò che è stato realizzato grazie a un investimento statale di 1,3 milioni di euro.