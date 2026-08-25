Furgone ribaltato in A1 verso Milano, intervento dei soccorsi. Code sulla tratta

Incidente stradale nella mattinata di martedì 25 agosto sulla carreggiata nord dell'autostrada A1, all'altezza di San Rocco al Porto. Un furgone cassonato si è ribaltato sulla carreggiata

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118 con un''automedica e un'ambulanza della Croce rossa. Lievi ferite per il conducente. Sulla tratta si sono formate code durante le operazioni di soccorso.