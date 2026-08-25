Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Furgone ribaltato in A1 verso Milano, intervento dei soccorsi. Code sulla tratta

L'incidente all'altezza di San Rocco al Porto

Redazione Online
|3 ore fa
Furgone ribaltato in A1 verso Milano, intervento dei soccorsi. Code sulla tratta
1 MIN DI LETTURA
Incidente stradale nella mattinata di martedì 25 agosto sulla carreggiata nord dell'autostrada A1, all'altezza di San Rocco al Porto. Un furgone cassonato si è ribaltato sulla carreggiata
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118 con un''automedica e un'ambulanza della Croce rossa. Lievi ferite per il conducente. Sulla tratta si sono formate code durante le operazioni di soccorso.

Gli articoli più letti della settimana