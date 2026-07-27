Scontro sulla Via Emilia a San Rocco al Porto: ferito un 31enne, traffico rallentato

Attimi di apprensione ieri sera lungo la Via Emilia, nel territorio di San Rocco al Porto, dove due automobili si sono scontrate provocando il ferimento di un uomo di 31 anni. L'incidente è avvenuto alle 19.40 sulla strada statale 9, all'altezza del chilometro 265+850.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Citroën C2 alimentata a Gpl e un'Alfa Romeo Stelvio. L'allarme ha fatto scattare un imponente intervento di soccorso: sul posto sono arrivate un'autopompa del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco di Casalpusterlengo e una del comando provinciale di Piacenza.

Quando le squadre sono giunte sul luogo dell'incidente, gli occupanti dei due veicoli erano già riusciti a uscire autonomamente dagli abitacoli. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e l'intera area, consentendo al personale sanitario di operare senza rischi.

Ad avere la peggio è stato un 31enne, rimasto ferito in modo lieve. Dopo le prime cure prestate sul posto dagli operatori della Croce Rossa di Casalpusterlengo e dall'automedica, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Codogno e la Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza si sono registrati rallentamenti alla circolazione lungo la Statale 9.