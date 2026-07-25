Le donne indiane creano un'associazione

Si chiama Women Power Italy ed è una nuova associazione che raccoglie le donne indiane di Castel San Giovanni e della Valtidone. Lo scopo dell'associazione è di promuovere l’emancipazione, la consapevolezza di sé e delle proprie capacità da parte di tutte le donne, abbattendo anche stereotipi di genere.

Il gruppo di fondatrici, rappresentate da Amarpreet Kaur, si è presentato in comune, a Castelsangiovanni. La prima iniziativa sarà, sabato primo agosto, la festa dedicata a tutte le donne indiane (e non solo): il Mela Punjabna Da. La festa sarà ospitata nei locali dell'associazione Amici di Fontana. Ci saranno musica, cibo, giochi per testare la conoscenza delle tradizioni indiane. Il 28 e il 29 agosto Women Power Italy sarà sulla festa della birra a Fontana Pradosa con un track food.