A 87 anni in cima allo Stelvio: l'impresa di Roberto Barbisotti

Quando la passione non ha età, persino la cima dello Stelvio sembra piegarsi alla forza di volontà. A ottantasette anni, Roberto Barbisotti è una vera e propria forza della natura. Classe 1939 di Carpaneto, ha scalato per il secondo anno consecutivo il valico alpino delle Alpi Retiche, il più alto d'Italia e il secondo d'Europa. Un'impresa compiuta con la determinazione di un ragazzino.

A raccontare questa straordinaria avventura, davanti alle telecamere di Telelibertà per Storie di Voi - il format settimanale che raccoglie i racconti dei cittadini per trasmetterli ogni sabato durante il telegiornale delle 13.15 e delle 19.30 - è Roberto Barbisotti, che racconta la sua vita con le lacrime agli occhi.

«Ho iniziato a sette anni», racconta il ciclista ricordando i suoi primi passi nel mondo delle due ruote, un amore coltivato fino all'adolescenza. «Mi mancavano e ho dovuto smettere per un periodo. Facevo il meccanico e quando potevo portavo con me la bici, mi dava un senso di protezione».

Da allora non si è più fermato, collezionando chilometri e traguardi, tanto da essere presentato quest'anno sullo Stelvio come un professionista del team Perini Bike. Una passione coltivata con una dedizione feroce: «Sono andato con il camper e con due biciclette. Sono un uomo che percorre 8-9 mila km all'anno». Un chilometraggio impressionante che richiede una preparazione costante, mista a un pizzico di sana ambizione agonistica: «Per le gare do tutto: parto i primi chilometri con calma, sui 30-35 all'ora, e poi accelero sui 40 km all'ora».

Alle spalle c'è una vita di sacrifici e lavoro duro, iniziata prestissimo tra le officine. «Fino a 14-15 anni ho fatto un po' il meccanico, ma non mi pagavano». Però quando i sacrifici hanno iniziato a dare i loro frutti grazie al lavoro come trasportatore, la scelta di Roberto è sempre stata una sola: «La donna compra la pelliccia, io invece ho sempre scelto le bici. La mia preferita è la De Rosa al titanio».

Dalle grandi pedalate in giro per l'Europa insieme agli amici fino alle gare più recenti, come i 120 chilometri completati in tre ore e mezza sullo Stelvio. Un sapore unico, capace di smuovere i ricordi più profondi: «Mi è venuta l'acqua agli occhi, non me ne vergogno a dirlo. In molti mi hanno chiesto come abbia fatto a tenere il passo di corridori di quel livello. Sarà stata la fortuna, ma soprattutto una grande forza di volontà».