Addio a Piroli, il compagno che non si è mai arreso

«Grazie. Indispensabile compagno Domenico»: inizia così il messaggio di commiato per Domenico Piroli, 95 anni, pioniere delle lotte sindacali piacentine dagli anni ’60 ad oggi e decano della politica locale. La sua Fiorenzuola lo saluterà nei funerali che saranno celebrati domani alle 9.Il coordinamento di Sinistra per Fiorenzuola e la segreteria provinciale di Rifondazione Comunista, nei quali Piroli ha militato, citano una frase di Bertolt Brecht: «Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili. Ecco: Domenico è stato per tutte e tutti noi un “indispensabile”».

«Da sempre schierato dalla parte di una sinistra anticapitalista, internazionalista e di lotta – ricordano - non ha mai fatto mancare la sua presenza e il suo contributo; non ha mai smesso di spronarci, fino a questi ultimi mesi, ad organizzare iniziative, volantinaggi, prese di posizione».