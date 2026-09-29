Addio educatori di strada, per i giovani ora si punta a uno sportello del lavoro

Niente più educatori di strada, per i giovani si punta allo sportello lavoro. L’amministrazione comunale di Carpaneto sceglie di non riproporre l’intervento aggregativo nelle piazze del paese, guidato da educatori professionisti, che è giunto a conclusione ma - è stato detto - non è riuscito ad avvicinare e coinvolgere numeri significativi e a registrare presenze costanti di ragazzi e ragazze.

Si vuole così provare un’alternativa: «Avvieremo uno sportello che metta in contatto i nostri giovani con le aziende del territorio», annuncia in consiglio comunale l’assessora Silvia Rapaccioli, rispondendo ad una richiesta del consigliere di minoranza Guido Naturani, interessato a sapere quale fosse il contenuto delle azioni destinate ai giovani del territorio. L’intento, come spiegato, è quello di accompagnare, attraverso un percorso in via di definizione, gli adolescenti ad inserirsi gradualmente e con responsabilità nella società adulta.