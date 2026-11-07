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Alla guida fumando una “canna”, 50enne finisce nei guai

Carpaneto, fermato dai carabinieri che erano a caccia di un borseggiatore

Ermanno Mariani
|2 ore fa
Alla guida fumando una “canna”, 50enne finisce nei guai
1 MIN DI LETTURA
Ladro deruba con un espediente una donna che aveva appena fatto la spesa al Famila di Carpaneto. La donna ha subito chiamato il 112 e immediatamente è stato previsto un posto di controllo sulla provinciale per Castell'Arquato. Nel controllo non è però incappato il ladro, bensì un 50enne piacentino che stava guidando mentre fumava una canna all’hashish. Immediato il ritiro della patente.
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