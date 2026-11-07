Alla guida fumando una “canna”, 50enne finisce nei guai

Ladro deruba con un espediente una donna che aveva appena fatto la spesa al Famila di Carpaneto. La donna ha subito chiamato il 112 e immediatamente è stato previsto un posto di controllo sulla provinciale per Castell'Arquato. Nel controllo non è però incappato il ladro, bensì un 50enne piacentino che stava guidando mentre fumava una canna all’hashish. Immediato il ritiro della patente.