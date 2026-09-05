Alseno, a segno truffa dell’sms dagli uffici Cup: «Ci sono caduta»

Allarme ad Alseno per la truffa dei falsi sms che sembrano provenire dagli “uffici Cup” ma sono tentativi di truffa. A cadere nel tranello è stata una cittadina che aveva da poco effettuato un esame clinico a Piacenza.

L’inganno fa leva sul fattore tempo e sulla preoccupazione per la salute. La residente riferisce: «Ho fatto una risonanza magnetica della quale ho ritirato anche l’esito, ma dopo due giorni ho ricevuto un messaggio dal Cup che chiedeva di contattare con urgenza gli uffici al numero 893 49029 per comunicazioni che mi riguardano». Ritenendo che la nota arrivasse dall’Azienda sanitaria, la donna ha composto subito il recapito fornito nel’sms: «Allarmata, d’impulso ho chiamato. Ha risposto un operatore che mi ha messa in attesa e alla fine mi sono accorta che mi avevano prosciugato il credito telefonico».

Questa tipologia di raggiro sfrutta la frequenza con cui i cittadini si rivolgono all’Asl per analisi o visite specialistiche per spingerli a chiamare numeri speciali con costi elevati al minuto