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Carpaneto, rimorchio agricolo si ribalta: balloni rovesciati a terra

Incidente nella rotonda di via Rossi

Redazione Online
|2 ore fa
Carpaneto, rimorchio agricolo si ribalta: balloni rovesciati a terra
1 MIN DI LETTURA
Rimorchio agricolo ribaltato, nella tarda mattinata di venerdì 5 giugno, in via Rossi a Carpaneto. Per cause da accertare, in prossimità di una rotonda, il rimorchio, carico di balloni di fieno, si è sbilanciato rovesciandosi su un lato e disperdendo il carico nell'adiacente parcheggio di un supermercato.
Non ci sono stati feriti, ma solo qualche danno alle infrastrutture. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castell'Arquato e la polizia locale dell'Unione Valnure Valchero.

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