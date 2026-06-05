Carpaneto, rimorchio agricolo si ribalta: balloni rovesciati a terra

Rimorchio agricolo ribaltato, nella tarda mattinata di venerdì 5 giugno, in via Rossi a Carpaneto. Per cause da accertare, in prossimità di una rotonda, il rimorchio, carico di balloni di fieno, si è sbilanciato rovesciandosi su un lato e disperdendo il carico nell'adiacente parcheggio di un supermercato.

Non ci sono stati feriti, ma solo qualche danno alle infrastrutture. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castell'Arquato e la polizia locale dell'Unione Valnure Valchero.