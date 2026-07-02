Castelletto scampò al colera per miracolo, il suo grazie da 157 anni

Anno dopo anno, nella terza domenica di giugno, Castelletto si raccoglie attorno a una delle sue tradizioni più sentite: la processione in onore di Maria Consolatrice degli Afflitti. Un momento che appartiene alla memoria collettiva del paese e, ancora oggi, è capace di richiamare fedeli e visitatori da tutta la valle e anche da regioni vicine.

«I parrocchiani, esortati dall’allora parroco don Antonio Lavezzo, edificarono per voto l’oratorio, che ancora oggi è parte integrante della nostra comunità», spiega Maurizio Galvani, presidente della Pro loco di Castelletto.

La storia

La storia dell’oratorio, ricostruita attraverso i Quaderni della Val Tolla, affonda le sue radici nel 1867, quando un violento episodio di colera colpì Castelletto e l’intero territorio circostante, causando numerose vittime.