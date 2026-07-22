Centro paralimpico: a che punto siamo?  «Collaudo in autunno, apertura nel ’27»

Mezzi di movimentazione terra e gru-ragno continuano ad essere operativi e gli operai lavorano. Ma il grande cantiere di Villanova, avviato dall’Ausl di Piacenza nel 2021, ancora non vede la fine. Viene però garantito a più voci che i nuovi impianti sportivi (piscina, pista d’atletica, palestra), in fase di ultimazione, saranno fruibili infatti dal prossimo anno. Così come gli esistenti spazi comunali del campo da tennis e da calcetto.

È ancora molto prematuro parlare di Centro di riferimento del Nord Italia e non si sa quando il grande progetto della struttura sportivo-sanitaria, adatta ad accogliere atleti paralimpici e a formarne dei nuovi, potrà vedersi realizzato. «Il primo lotto di lavori sta per essere terminato. Gli impianti saranno collaudati in autunno e messi poi a disposizione della popolazione ad inizio 2027», dichiara il consigliere regionale dem Luca Quintavalla, a seguito di un recente confronto avuto con gli assessori regionali Massimo Fabi e Roberta Frisoni e i dirigenti dell’Ausl di Piacenza.

Ci sono però alcuni nodi da risolvere per dare futuro alla struttura, frutto di un protocollo d’intesa sottoscritto nel gennaio 2019 da Regione, Ausl, Comitato italiano paralimpico (Cip) e Comune.

- © Libertà/Valentina Paderni