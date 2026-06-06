Chiaravalle, torna l'infiorata: basilica avvolta da colori e profumi

Da domani, domenica 7 giugno, fino al 21 giugno, l’abbazia cistercense di Chiaravalle della Colomba, nel territorio di Alseno, torna a farsi custode di una delle tradizioni più suggestive e amate della provincia. Per due settimane, la solennità della basilica sarà avvolta dai colori e dai profumi del celebre tappeto fiorito, un’opera d’arte sacra effimera che quest’anno nasce dal talento e dalla devozione delle artiste bussetane Mary Bilone e Maria Teresa Mozzanica. I loro disegni, ricoperti da petali variopinti e rametti verdi, guideranno i passi dei visitatori lungo la navata centrale, in un connubio perfetto tra arte, fede e natura.

L’edizione di quest’anno si arricchisce di un dialogo inedito tra maestranze locali. Il suggestivo chiostro dell’abbazia ospiterà infatti le undici tavole in acrilico realizzate dall’artista fiorenzuolano Stefano Villaggi, che sveleranno al pubblico la genesi creativa del tappeto fiorito.

Passeggiando tra le storiche mura, i visitatori potranno inoltre ammirare i quadri della pittrice Carmen Rapaccioli e perdersi tra le bancarelle dell’artigianato locale, che faranno da cornice all’intero evento. Il cuore spirituale della manifestazione è la messa solenne del mattino di domani, seguita dalla suggestiva processione eucaristica delle 18, che calpesterà tradizionalmente il manto floreale.

Ma l’Infiorata è anche una grande festa di comunità: una sinergia che vede collaborare i monaci cistercensi, la parrocchia, la Pro loco e il Comune di Alseno per offrire un ricco calendario di eventi culturali, tutti rigorosamente a ingresso gratuito.

La musica e lo spettacolo saranno i grandi protagonisti delle serate estive. Si comincia giovedì 11 giugno alle 20.45 con lo spettacolo “A Ball Redon” della Schola Medievale del coro Paer di Colorno, un vero e proprio viaggio nel tempo tra le danze di festa e devozione dell’Europa medievale. La domenica successiva, il 14 giugno, lo spazio aereo dell’abbazia risuonerà delle più celebri arie di Verdi, Puccini, Mascagni e Donizetti, grazie al monumentale Concerto dell’Infiorata che vedrà alternarsi sul palco ben quattro corali e l’Orchestra Sinfonica Colli Morenici. Nella mattinata della stessa domenica, per gli amanti dello sport e dell’aria aperta, il gruppo podistico Millepiedi di Fiorenzuola rinnoverà l’appuntamento con la storica Marcia del Tappeto Fiorito, giunta alla sua quarantunesima edizione.

Il sipario sulla manifestazione calerà la sera di domenica 21 giugno con il concerto “Ora et Labora”. Saranno le note dell’Ensemble VoxArtis, guidato dal Maestro Attilio Sottini, a congedare i visitatori con un ultimo, intimo omaggio alla musica sacra e medievale, chiudendo un cerchio di bellezza che, anche quest’anno, promette di lasciare il segno.