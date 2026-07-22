Da contadini a moderni imprenditori: premiate tre eccellenze piacentine

Grande affluenza di pubblico per la 36esima edizione della Festa del contadino, organizzata dalla Pro loco sul campo sportivo di Groppovisdomo. Fin dalla prima serata, la piccola frazione del Comune di Gropparello è stata raggiunta da una fila ininterrotta di automobili: tantissimi i visitatori saliti in quota in cerca di un po’ di refrigerio dalla calura estiva e pronti a farsi conquistare dall’accoglienza della comunità locale.

A garantire la riuscita dell’evento è stato il lavoro impeccabile dei volontari insieme alla proposta musicale di alto livello, aperta dalle note dell’orchestra di Paolo Bertoli. Un plauso speciale va alle cuoche del sodalizio visdomese, che si sono meritate tanti complimenti per la qualità dei piatti preparati, affiancate dall’ottimo lavoro del chiosco cocktail e birra, ben coordinato dall’esperto sommelier Matteo Cordani e dal bar allestito da anni nello spazio del vecchio palco. Come ha sottolineato il presidente Romano Bergonzi, il vero motore della manifestazione resta lo spirito di amicizia e collaborazione che anima i volontari durante tutto l’anno. Un impegno costante che si traduce nella cura del paese e nella realizzazione dei prossimi appuntamenti in calendario, tra cui la pizzata del 9 agosto, pensata per sostenere la manutenzione del defibrillatore e la sua nuova collocazione, e la tradizionale Marcia della luna in programma la sera del 26 settembre.