Decolla "Sun Son": inaugurato il nuovo campo fotovoltaico

Inaugurato oggi ad Alseno il nuovo campo fotovoltaico realizzato nell’ambito del progetto di Comunità energetica rinnovabile “Sun Son”, l’iniziativa promossa da Gas Sales Bluenergy per favorire la transizione energetica, la sostenibilità ambientale e la creazione di valore condiviso per le comunità locali.

Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, aziende partner, cittadini, stakeholder del progetto e dirigenti della Gas Sales Bluenergy, che hanno potuto visitare l’impianto e approfondire le opportunità offerte dalle Comunità energetiche rinnovabili.

«Il progetto “Sun Son” - spiega la società - si inserisce nel più ampio impegno di Gas Sales Bluenergy verso la sostenibilità, con l’obiettivo di promuovere la cultura delle energie rinnovabili e sensibilizzare cittadini e imprese sull’importanza della partecipazione attiva alla transizione energetica. Tre gli obiettivi che si prefigge. Il primo è etico: condividere energia pulita; il secondo è sociale: coinvolgere le associazioni locali e più in generale il territorio dando un senso di comunità, di inclusione e partecipazione ad un progetto sostenibile; il terzo è finanziario: cogliere l’opportunità di autofinanziarsi, investendo in un progetto innovativo e lungimirante».

L’iniziativa contribuirà non solo alla produzione di energia pulita, ma anche alla diffusione di una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità, rafforzando il legame tra il club, i partner e il territorio piacentino.

Con l’inaugurazione del campo fotovoltaico di Alseno, “Sun Son” compie un nuovo passo nel proprio percorso di crescita, confermando la volontà di costruire una rete sempre più ampia di soggetti impegnati nella condivisione dell’energia e nella generazione di benefici concreti per la collettività.

L’impianto avrà una potenza nominale installata pari a 1 MWp (megawatt di picco), realizzato mediante tecnologia fotovoltaica su struttura a terra, con opportune misure di mitigazione ambientale su una superficie di circa 12.000 mq e composto da oltre 1.664 moduli bifacciali ad alta efficienza, installati su strutture fisse ed orientate a sud.

Elisabetta Curti è la presidente di Gas Sales Bluenergy Volley, Luca Tosini è il della Cer "Sun Son" e Michele Granelli amministratore delegato di Voltuna, del Gruppo Gas Sales Energia.

«Oggi per la You Energy Volley Piacenza è una giornata importante - commenta la stessa Curti - abbiamo investito e completato l’installazione di un impianto fotovoltaico di poco meno di 1 MW di potenza. Mancano solo gli ultimi passaggi tecnici per la connessione alla rete. Questo impianto non servirà solo a noi. Entrerà a far parte di una Comunità energetica rinnovabile: "Sun Son". Per noi lo sport non è solo competizione e risultati. È anche responsabilità verso il territorio in cui viviamo. Con questo progetto vogliamo produrre energia pulita, rendere la nostra società più sostenibile e autonoma, e soprattutto condividere i benefici con le famiglie, le imprese ed associazioni. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto e sostenuto questo investimento. Dimostriamo che anche una società sportiva può essere protagonista della transizione energetica e può dare un contributo concreto alla propria comunità».



Accanto a lei per il taglio del nastro, Hristo Zlatanov (direttore generale Gas Sales Bluenergy): «La realizzazione del campo fotovoltaico di Alseno rappresenta un traguardo storico per Gas Sales Bluenergy. Non siamo soltanto una società sportiva, ma vogliamo essere un soggetto attivo e responsabile nello sviluppo sostenibile del nostro territorio, e la nascita di questa Comunità energetica rinnovabile "Sun Son" ne è una concreta testimonianza. Come Società di volley siamo stati pionieri in diversi ambiti: dall'adozione del Modello 231, alla pubblicazione del Report di Sostenibilità, fino all'impegno, rinnovato ogni anno, di compensare le emissioni di Co2 generate dalle nostre attività. Oggi compiamo un ulteriore passo in avanti, promuovendo un progetto di questa portata, che ci rende particolarmente orgogliosi perché dimostra come lo sport possa essere un vero motore di innovazione, sensibilizzazione e responsabilità sociale».