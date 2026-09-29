Due nuovi medici alla Casa della comunità di Carpaneto e Gropparello

Casa della comunità di Carpaneto e Gropparello. Lo fa sapere l'Ausl di Piacenza. Non solo da giovedì 1° ottobre Giacomo Maria Parietti rileverà l'ambulatorio di medicina generale di Davide Bastoni, ma a partire dal 9 ottobre anche Francesco Sogni aprirà un ambulatorio di pediatria ogni venerdì mattina. I pazienti attualmente seguiti dal medico di famiglia Davide Bastoni saranno automaticamente assegnati a Giacomo Maria Parietti, senza necessità di presentare alcuna richiesta o svolgere ulteriori adempimenti. Gli orari di ricevimento saranno riportati sul sito aziendale Si rafforza la rete territoriale di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta con un doppio avvicendamento allae Gropparello. Lo fa sapere l'Ausl di Piacenza. Non solo da giovedì 1° ottobrerileverà l'ambulatorio di medicina generale di Davide Bastoni, ma a partire dal 9 ottobre ancheaprirà un ambulatorio di pediatria ogni venerdì mattina. I pazienti attualmente seguiti dal medico di famigliasaranno automaticamente assegnati a, senza necessità di presentare alcuna richiesta o svolgere ulteriori adempimenti. Gli orari di ricevimento saranno riportati sul sito aziendale www.ausl.pc.it . Qualora gli assistiti intendano indicare un diverso medico di medicina generale, gli utenti potranno effettuare la scelta attraverso il portale ‘Cambio medico’ (https://gp.ausl.pc.it/pratica-selmd/) oppure rivolgersi a uno degli sportelli Cup del territorio.

Parallelamente, famiglie e minori del territorio potranno rivolgersi direttamente a Francesco Sogni. Il pediatra aprirà infatti un secondo ambulatorio nella Casa della comunità di Carpaneto e Gropparello (oltre a quello che gestisce a Podenzano, che continuerà a portare avanti) visitando i pazienti ogni venerdì mattina dalle 8:30 alle 11. Sogni eredita l'ambulatorio rimasto vicario dallo scorso maggio.

"Si tratta di novità importanti per il nostro territorio – commenta Evelina Cattadori, direttrice del Distretto di Levante – L’arrivo del dottor Sogni, in particolare, consente di rafforzare la rete pediatrica e di dare una risposta concreta a una carenza che interessava la comunità di Carpaneto e Gropparello. Allo stesso tempo desidero rivolgere un grande in bocca al lupo al dottor Parietti per questa nuova esperienza professionale e un ringraziamento al dottor Bastoni, che in questi anni ha garantito una presenza significativa e apprezzata nel presidio di Carpaneto, lasciando un’impronta positiva nel rapporto con i cittadini. A lui vanno anche i migliori auguri per il nuovo capitolo che lo attende a Piacenza".

"Due notizie molto importanti per la nostra comunità - dichiara il sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani - Innanzitutto voglio ringraziare il dottor Bastoni per l’attività svolta: i suoi pazienti hanno sempre manifestato grande apprezzamento per la persona e il medico, e gli va il mio più grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. Ai dottori Parietti e Sogni il benvenuto a Carpaneto, di cui sono certo diventeranno presto due importanti punti di riferimento. In particolare, esprimo grande soddisfazione, ringraziando sinceramente Ausl e la dottoressa Cattadori per questo, per l’arrivo del pediatra: abbiamo tanti bambini, e per le famiglie è fondamentale sapere di poter contare su un medico in Carpaneto".