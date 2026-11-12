E' morto Toni Capuozzo: un legame particolare con il Piacentino

Toni Capuozzo aveva gli occhi aperti sul mondo e un cuore grande. Una sensibilità che nel 2016 gli era valsa il Premio della Bontà a Rustigazzo, assegnato con questa motivazione: «È stato in prima linea in diverse guerre e a Sarajevo ha salvato un bambino di soli sette mesi che, oltre alla madre, uccisa dai bombardamenti, aveva anche perso una gamba. Lo ha portato con sé, lontano dai clamori e nel silenzio, e in Italia lo ha curato per cinque anni, per poi restituirlo alla sua terra».

Un episodio della sua vita privata che Capuozzo non aveva mai voluto portare sotto i riflettori. Alla consegna del premio aveva detto: «Per me è come un figlio. La cosa più difficile non è stato aiutarlo nei suoi primi cinque anni, ma riportarlo indietro. È stato lacerante».

«Un giornalista che ha attraversato la storia senza mai smettere di guardarla negli occhi - scrive Jonathan Papamarenghi su Facebook, all'epoca sindaco di Lugagnano e che gli consegnò il premio -. Con il coraggio del testimone, la libertà del pensiero e il rispetto della verità. Buon viaggio, Toni».

Tra Piacenza e Bobbio aveva svolto il servizio militare e, negli anni, il suo legame con il nostro territorio si era consolidato. Nel 2021, a Morfasso, aveva ricevuto il riconoscimento «Testimone delle piccole comunità», ideato dal team dell’Osteria Zia Valentina. Con Gianfrancesco Tiramani, in particolare, aveva stretto un rapporto di amicizia che durava ormai da una decina d’anni. «Gli volevo davvero bene, mi ricordava mio padre. Ci sentivamo regolarmente, l’ultima volta quest’estate», racconta Tiramani, commosso.

A Marsaglia era stato nel 2021. «Le radici sono come gli elastici – diceva –: quando sei giovane ti lasciano andare, ma quando diventi più vecchio ti richiamano indietro, nella tua terra». L’ultima visita nella nostra provincia risale al marzo 2025, quando era stato a Castell’Arquato per presentare il suo libro «Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi». In quell’occasione aveva lasciato un’altra riflessione, quanto mai attuale: «Tutti dobbiamo abituarci all’incertezza».