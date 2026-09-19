Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Fiorenzuola, climatizzatori nelle scuole materne

Dopo l'estate rovente il Comune ha provveduto a dotare di impianti di raffrescamento anche le tre scuole dell'infanzia "Rodari", "San Rocco" e "Gelsi"

Donata Meneghelli
|2 ore fa
Uno dei climatizzatori montati nelle scuole
Uno dei climatizzatori montati nelle scuole
1 MIN DI LETTURA
Anche le scuole materne statali di Fiorenzuola, per iniziativa e a spese del Comune, sono state dotate di impianti di raffrescamento, dopo l’allarme caldo dell’estate che sta finendo. Già nel corso dell’estate - ricorda l’assessora all’istruzione Elena Grilli - era stato affrontato il problema nei nostri due asili nido comunali: il Villa Modeo e il Piccolo Blu. Ora “copriamo” anche le tre scuole dell’infanzia: la scuola Rodari (che ne aveva già due perché vi si svolge il centro estivo), la materna San Rocco e la materna dei Gelsi».
Nel corso dell’estate, l’allarme caldo si era fatto sentire in particolare negli asili nido: quello del Piccolo Blu non aveva impianti di raffrescamento né zone d’ombra, rendendo difficile la permanenza dei bambini piccoli nel mese di giugno e per più ore al giorno. Il nido Villa Modeo aveva solo un ambiente raffrescato ma nel corso del mese di giugno, il Comune ha provveduto a climatizzarne un altro. Ora si è proceduto a completare la climatizzazione anche sulle scuole dell’infanzia statali, per non farsi trovare impreparati la prossima estate, se il caldo estremo dovesse ripresentarsi. In ogni materna sono ora installati due condizionatori.
leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana