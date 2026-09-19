Fiorenzuola, climatizzatori nelle scuole materne

Anche le scuole materne statali di Fiorenzuola, per iniziativa e a spese del Comune, sono state dotate di impianti di raffrescamento, dopo l’allarme caldo dell’estate che sta finendo. Già nel corso dell’estate - ricorda l’assessora all’istruzione Elena Grilli - era stato affrontato il problema nei nostri due asili nido comunali: il Villa Modeo e il Piccolo Blu. Ora “copriamo” anche le tre scuole dell’infanzia: la scuola Rodari (che ne aveva già due perché vi si svolge il centro estivo), la materna San Rocco e la materna dei Gelsi».

Nel corso dell’estate, l’allarme caldo si era fatto sentire in particolare negli asili nido: quello del Piccolo Blu non aveva impianti di raffrescamento né zone d’ombra, rendendo difficile la permanenza dei bambini piccoli nel mese di giugno e per più ore al giorno. Il nido Villa Modeo aveva solo un ambiente raffrescato ma nel corso del mese di giugno, il Comune ha provveduto a climatizzarne un altro. Ora si è proceduto a completare la climatizzazione anche sulle scuole dell’infanzia statali, per non farsi trovare impreparati la prossima estate, se il caldo estremo dovesse ripresentarsi. In ogni materna sono ora installati due condizionatori.