Fiorenzuola, controlli sul commercio: cinque sanzioni da inizio anno

Sono cinque le sanzioni elevate dalla polizia locale di Fiorenzuola in materia commerciale da inizio anno 2026, per un importo complessivo di 3.504 euro. E' il bilancio dell’attività di contrasto al degrado e alle situazioni di irregolarità promossa dall’Amministrazione comunale.

Due verbali hanno riguardato un esercizio di acconciatore, per la mancata presenza, durante l’orario di apertura, di una persona in possesso dei requisiti professionali previsti per il direttore tecnico. Trattandosi di violazioni reiterate, l’Ufficio Commercio ha disposto anche la sospensione dell’attività.

Altri tre verbali sono stati elevati nei confronti di un esercizio di vendita al dettaglio per violazioni della normativa di settore. In questo caso, il controllo è stato svolto congiuntamente all’ASL e ha portato anche all’accertamento di ulteriori irregolarità di carattere igienico-sanitario.

«I controlli amministrativi sul commercio rappresentano un tassello importante della nostra azione di governo - sostiene il Sindaco Romeo Gandolfi -. Far rispettare le regole significa tutelare i consumatori, ma anche difendere e valorizzare tutti quegli operatori che lavorano seriamente, nel pieno rispetto delle norme. La collaborazione tra Polizia Locale, uffici comunali e ASL dimostra quanto sia importante un’azione costante e coordinata».