Frontale a San Pietro in Cerro, auto finisce nel fosso
Feriti i conducenti dei due mezzi, una utilitaria e un pick-up
Redazione Online
|2 ore fa
Scontro frontale tra un'auto e un pick-up in località Case Galluzzi, nel territorio di San Pietro in Cerro, per primo pomeriggio di giovedì 5 novembre.
In seguito all'impatto l'utilitaria è finita nel fosso a lato della careggiata. All'interno una donna, che è rimasta intrappolata nell'abitacolo e liberata dai vigili del fuoco di Fiorenzuola.
Intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la donna all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni non sono gravi. Ferito in modo lieve il conducente del pick up, portato all'ospedale.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Polignano, fotovoltaico con sei milioni di api. Il sindaco: «Temo per la sicurezza»
2.
Ponte dell'Olio, pallini di piombo sui fedeli durante la messa al cimitero
3.
Per Luigi e la moglie l'ombra dello sfratto: «In questa casa c'è tutta la nostra vita»
4.
L'eurodeputata Salis querela per diffamazione un piacentino