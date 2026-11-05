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Frontale a San Pietro in Cerro, auto finisce nel fosso

Feriti i conducenti dei due mezzi, una utilitaria e un pick-up

Redazione Online
|2 ore fa
Frontale a San Pietro in Cerro, auto finisce nel fosso
1 MIN DI LETTURA
Scontro frontale tra un'auto e un pick-up in località Case Galluzzi, nel territorio di San Pietro in Cerro, per primo pomeriggio di giovedì 5 novembre.
In seguito all'impatto l'utilitaria è finita nel fosso a lato della careggiata. All'interno una donna, che è rimasta intrappolata nell'abitacolo e liberata dai vigili del fuoco di Fiorenzuola.
Intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la donna all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni non sono gravi. Ferito in modo lieve il conducente del pick up, portato all'ospedale.

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