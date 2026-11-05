Frontale a San Pietro in Cerro, auto finisce nel fosso

Scontro frontale tra un'auto e un pick-up in località Case Galluzzi, nel territorio di San Pietro in Cerro, per primo pomeriggio di giovedì 5 novembre.

In seguito all'impatto l'utilitaria è finita nel fosso a lato della careggiata. All'interno una donna, che è rimasta intrappolata nell'abitacolo e liberata dai vigili del fuoco di Fiorenzuola.

Intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la donna all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni non sono gravi. Ferito in modo lieve il conducente del pick up, portato all'ospedale.