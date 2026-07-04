Gropparello sbarca a Times Square: le foto della Promis proiettate a New York

Dalle colline della Val Vezzeno ai maxischermi di Times Square. Può sembrare un salto improbabile, invece è l'ultima trovata di Promis Gruparel, l'associazione di volontariato nata a Gropparello nel 2023 con l'obiettivo di promuovere il paese e le sue iniziative. Per ventiquattr'ore consecutive, ogni dieci minuti, una fotografia del direttivo è comparsa nel cuore di New York, tra le immagini che scorrono sui celebri led della piazza simbolo della Grande Mela. Nello scatto compaiono il presidente Marco Maggi, il vicepresidente Marco Vincenti, il segretario Mattia Iudicello e i consiglieri Gabriele Marchioni, Alessandro Maggi, Andrea Previdi, Maurizio Marchioni, Andrea Campana e Paolo Paraboschi, tutti con la maglietta dell'associazione e quella verde e gialla della Festa dei Cuion.

«L'idea - racconta il presidente Marco Maggi - è nata quasi per caso. Abbiamo scoperto che esisteva questa possibilità e ci siamo detti: perché non sfruttarla per far conoscere la nostra realtà? Da quando siamo nati vogliamo raccontare Gropparello ben oltre i confini della provincia e questa ci è sembrata un'occasione originale per farlo, anche a poche settimane dalla nostra festa più importante». Più che una semplice curiosità, l'iniziativa rappresenta un tassello del percorso intrapreso dall'associazione. «Non è una pubblicità fine a sé stessa - spiega il segretario Mattia Iudicello -. È un modo per continuare a far conoscere Gropparello e ciò che organizziamo, prima in provincia e ora, simbolicamente, anche dall'altra parte dell'Oceano. Abbiamo voluto far coincidere questa iniziativa con il conto alla rovescia verso la Festa dei Cuion, il nostro evento più grande». Sorride anche il vicepresidente Marco Vincenti: «Abbiamo voluto regalare una sorpresa al paese. E chissà, magari un giorno qualcuno vedrà quella foto a Times Square e deciderà davvero di venire a scoprire Gropparello».

Dal 31 luglio al 2 agosto il campo sportivo Ettore Rosso ospiterà infatti una nuova edizione della Festa dei Cuion, con ospiti come Ruggero de I Timidi, Le Canzoni Giuste, i Legno e numerosi giovani artisti piacentini. E, almeno per una giornata, il viaggio verso quella festa partirà idealmente da una delle piazze più famose del mondo.