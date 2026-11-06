In arrivo 1.500 pannelli solari nell’area industriale di Cadeo

Nell’area industrio-artigianale di Cadeo sarà realizzato un impianto fotovoltaico a terra di potenza totale di 900 chilowatt. Il sito produttivo di energia solare occuperà, assieme alle cabine di trasformazione, alle opere di viabilità interna e alle aree verdi permeabili, una superficie totale di circa 12mila metri quadrati, poco più di un campo da calcio e mezzo. E’ prevista l’installazione di 1.482 pannelli che si allacceranno alla rete di distribuzione elettrica interrata esistente in via Europa, dove all’angolo con via Sant’Anna, troverà casa l’impianto.

La procedura abilitativa semplificata (Pas), in capo al Comune di Cadeo, si è recentemente conclusa con i pareri favorevoli degli enti che hanno partecipato alla Conferenza di servizi. Sono state chieste e ottenute integrazioni documentali alla società che ha proposto il progetto, così come sono state date prescrizioni a cui il soggetto attuatore si dovrà attenere per realizzare l’impianto. A tutela dell’ente locale inoltre, l’avvio dei lavori è subordinato all’accettazione di una fideiussione di 29.773 euro oltre ad Iva, a garanzia delle opere di dismissione del sito.