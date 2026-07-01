Insieme parlando francese Dal mondo a Carpaneto

Tra gli scaffali colmi di libri e il silenzio tipico di una biblioteca, in un sabato mattina di fine giugno, si incrociano gli studenti alle prese con la Maturità. Dall’ultima sala, invece, arriva la sonorità morbida ed elegante della lingua francese. Siamo nella biblioteca di Carpaneto, dove il clima è rilassato e accogliente. A dare vita al gruppo di conversazione in francese, nel settembre 2024, è stato Aurelio Ferraguti che per anni ha vissuto a Metz.

Oggi, a guidare le attività è Isa Maria Gregori, italo-francese, nata a Parigi da genitori piacentini, ex insegnante del liceo Gioia. È lei a tenere le redini degli incontri, durante i quali si conversa liberamente in francese, si suggeriscono libri e film e si condividono interessi culturali. «C’è chi parla già bene la lingua, ma il gruppo è aperto a tutti, anche a chi vuole solo provare. L’accesso è libero» spiega.