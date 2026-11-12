«Riaprire la caserma a Cadeo non è possibile. I reati? In calo»

Nel solo mese di ottobre si sono verificati atti vandalici. Una giovane donna, in stato di alterazione, si è sdraiata più volte sulla Via Emilia diventando potenziale fonte di pericolo. E c’è stato pure un furto in abitazione. Tutti episodi noti ai carabinieri. Oltre a ciò, è anche stata avviata una raccolta firme per portare all’attenzione delle autorità competenti i disagi e le criticità che interessano il territorio comunale.

Martedì sera, in sala consiliare, in occasione di un incontro pubblico sulla sicurezza partecipata, il comandante della compagnia dei carabinieri di Fiorenzuola, il colonnello Piero De Nicotera ha dichiarato: «Cadeo è un territorio virtuoso, anche dal punto di vista della sicurezza. I parametri in nostro possesso restituiscono la fotografia di un territorio molto vivibile. Il numero di reati è basso e ancora più basso è il numero di denunce. La reattività del sistema ad intervenire, con la nostra presenza che cerchiamo di intensificare, è buona. La riapertura della locale stazione dei carabinieri non sarà possibile». I mugugni tra i 29 partecipanti all’assemblea non sono mancati.

Il distacco che c’è tra la percezione della sicurezza di chi vive il territorio e le statistiche sulla sicurezza di chi osserva dall’esterno è sempre più profondo. Perché mancano le denunce.