Scontro frontale tra Fiorenzuola e Cortemaggiore, due feriti

Scontro frontale tra due auto nel primo pomeriggio di venerdì 14 agosto sulla provinciale 462R tra Fiorenzuola e Cortemaggiore. Due persone hanno riportato ferite: una, la più grave, è stata trasportata in eliambulanza al Maggiore di Parma; la seconda all'ospedale di Piacenza con l’ambulanza della pubblica assistenza Val d’Arda.