Tromba d'aria su Rossetti Market, danni per un milione di euro

Pannelli solari appena posizionati sul tetto e scaraventati a terra, un container ribaltato, due prefabbricati da giardino trascinati via dalla violenza della perturbazione. Sono le immagini raccolte dalla videosorveglianza del Rossetti Market di Alseno che testimoniano la violenta perturbazione avvenuta ieri attorno alle 16, quando una tromba d'aria durata appena due minuti, ha provocato ingenti danni per un valore di circa un milione di euro.

“Sembrava di vivere un’apocalisse – spiega il titolare Giuseppe Rossetti – la tromba d’aria ha sradicato 600 kilowatt di fotovoltaico e sono stati danneggiati gli altri rimanenti. Sul tetto del punto vendita ha iniziato a trapassare acqua e grandine. Poi abbiamo avuto parecchi danni anche negli altri capannoni che utilizziamo come magazzini. A mezzanotte siamo riusciti a mettere in sicurezza il negozio e stamattina siamo riusciti ad aprire”. Una tempesta che costerà caro al titolare del supermarket di Alseno, e che fotografa perfettamente il bipolarismo climatico degli ultimi giorni: “C’è tanto rammarico, ma dovremo imparare ad abituarci a queste situazioni climatiche. Andiamo avanti”, conclude Rossetti.