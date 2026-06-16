Cerca un alloggio in caserma con droga e coltello in tasca

Un uomo pregiudicato con addosso il “kit” completo dello spaccio si è presentato alla caserma dei carabinieri di San Giorgio suonando ripetutamente al campanello. Con sé aveva oltre venti grammi di hashish, un bilancino di precisione, solitamente utilizzato dagli spacciatori per pesare le dosi, e un coltello. L’uomo, apparso molto alterato, cercava un alloggio. Dopo ripetute insistenze è stato fatto entrare in caserma e ne è uscito con numerose denunce penali. È successo l’altra sera a San Giorgio. Il protagonista dell’episodio è un 43enne piacentino senza fissa dimora e con precedenti per spaccio.