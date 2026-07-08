Esperti da tutta Italia per fotografare il "succiacapre"

Venti tra studenti universitari, fotografi, birdwatchers e appassionati da ogni parte d'Italia in Valnure per fotografare il succiacapre. Si tratta di un volatile di una specie abbastanza rara che ha consacrato il territorio piacentino come la sua casa. La convocazione è arrivata dall'ornitologo e grande esperto di rapaci notturni Marco Mastrorilli.

"Il succiacapre - spiega l’esperto - è un uccello notturno, dal piumaggio mimetico, migratore, che arriva a maggio e riparte a fine agosto dopo essersi riprodotto. Il nome scientifico è Caprimulgus europaeus, derivato dal verbo latino mulgere ("mungere"), e affonda le sue radici in antiche credenze". Plinio il vecchio (23-79 d.C.) lo descrive, nella sua "Historia naturalis", come un uccello simile al merlo che "entra nottetempo negli ovili dei pastori e volando si attacca alle mammelle delle capre per succhiarne il latte", facendole diventare cieche.

"I succiacapre sono anche famosi per il loro canto continuo e vibrante, chiamato "churring" - spiega Mastrorilli -, simile a un lungo trillo quasi meccanico che risuona nelle sere estive. I maschi, durante il corteggiamento, danno vita ad evoluzioni che si concludono con "applausi" che i succiacapre producono con vibranti colpi d’ala". Oltre a numerosi succiacapre sono stati osservati (e fotografati) assioli, civette e allocchi, gruccioni, picchi verdi, occhioni, upupe, rigogoli, pernici, beccamoschini. I partecipanti hanno potuto poi controllare di persona i nidi artificiali installati da Mastrorilli una decina di anni fa, oggi occupati da upupe e assioli. "L’idea è di tornare anche il prossimo anno con un nuovo workshop - commenta l’ornitologo - e dare la possibilità ai corsisti di scoprire le bellezze del comprensorio piacentino. Un modo diverso di valorizzare turisticamente la provincia".