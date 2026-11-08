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Farini, ecco come cambia piazza Marconi: nuovi parcheggi, area pedonale e mercato. Il monumento resta dov'è

Finanziato il progetto da 280mila euro, di cui 200mila dalla Regione. Previsti una quindicina di posti auto in più, nuovi alberi e viabilità a senso unico. Lavori dall'autunno 2027

Nadia Plucani
|3 ore fa
La proiezione di come sarà la nuova piazza Marconi nel progetto dell’architetto Fausto Cesena
La proiezione di come sarà la nuova piazza Marconi nel progetto dell’architetto Fausto Cesena
1 MIN DI LETTURA
Piazza Marconi a Farini cambierà volto grazie a un progetto di riqualificazione da 280mila euro, finanziato con 200mila euro dalla Regione Emilia-Romagna e 80mila dal Comune.
L'intervento prevede nuovi spazi pedonali, un'area riservata al mercato, una quindicina di parcheggi in più e una viabilità ad anello a senso unico. Saranno piantati nuovi alberi e installate colonnine elettriche per alimentare i banchi degli ambulanti.
Il monumento ai caduti resterà nella posizione attuale, davanti al municipio: spostarlo avrebbe comportato costi troppo elevati.
«Restituiremo al capoluogo una piazza vera e propria», spiega il sindaco Marco Paganelli, che auspica un rilancio del commercio e l'apertura di nuove attività.
Il progetto è firmato dall'architetto Fausto Cesena. La fermata dell'autocorriera sarà mantenuta, mentre gli spazi tra la chiesa e il municipio resteranno liberi. I lavori dovrebbero iniziare nell'autunno 2027 e concludersi nella primavera 2028.
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