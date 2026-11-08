Farini, ecco come cambia piazza Marconi: nuovi parcheggi, area pedonale e mercato. Il monumento resta dov'è

Piazza Marconi a Farini cambierà volto grazie a un progetto di riqualificazione da 280mila euro, finanziato con 200mila euro dalla Regione Emilia-Romagna e 80mila dal Comune.

L'intervento prevede nuovi spazi pedonali, un'area riservata al mercato, una quindicina di parcheggi in più e una viabilità ad anello a senso unico. Saranno piantati nuovi alberi e installate colonnine elettriche per alimentare i banchi degli ambulanti.

Il monumento ai caduti resterà nella posizione attuale, davanti al municipio: spostarlo avrebbe comportato costi troppo elevati.

«Restituiremo al capoluogo una piazza vera e propria», spiega il sindaco Marco Paganelli, che auspica un rilancio del commercio e l'apertura di nuove attività.