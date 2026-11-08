Farini, ecco come cambia piazza Marconi: nuovi parcheggi, area pedonale e mercato. Il monumento resta dov'è
Finanziato il progetto da 280mila euro, di cui 200mila dalla Regione. Previsti una quindicina di posti auto in più, nuovi alberi e viabilità a senso unico. Lavori dall'autunno 2027
Nadia Plucani
|3 ore fa
La proiezione di come sarà la nuova piazza Marconi nel progetto dell’architetto Fausto Cesena
Piazza Marconi a Farini cambierà volto grazie a un progetto di riqualificazione da 280mila euro, finanziato con 200mila euro dalla Regione Emilia-Romagna e 80mila dal Comune.
L'intervento prevede nuovi spazi pedonali, un'area riservata al mercato, una quindicina di parcheggi in più e una viabilità ad anello a senso unico. Saranno piantati nuovi alberi e installate colonnine elettriche per alimentare i banchi degli ambulanti.
Il monumento ai caduti resterà nella posizione attuale, davanti al municipio: spostarlo avrebbe comportato costi troppo elevati.
«Restituiremo al capoluogo una piazza vera e propria», spiega il sindaco Marco Paganelli, che auspica un rilancio del commercio e l'apertura di nuove attività.
Il progetto è firmato dall'architetto Fausto Cesena. La fermata dell'autocorriera sarà mantenuta, mentre gli spazi tra la chiesa e il municipio resteranno liberi. I lavori dovrebbero iniziare nell'autunno 2027 e concludersi nella primavera 2028.
Leggi tutto
Leggi tutto
Gli articoli più letti della settimana
1.
Polignano, fotovoltaico con sei milioni di api. Il sindaco: «Temo per la sicurezza»
2.
Ponte dell'Olio, pallini di piombo sui fedeli durante la messa al cimitero
3.
«Un'auto mi segue, vogliono rubarmi le carte Pokémon»
4.
Per Luigi e la moglie l'ombra dello sfratto: «In questa casa c'è tutta la nostra vita»