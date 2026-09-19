In duecento per la corsa in pigiama, anche il sindaco

di MASSIMO CASTELLI

Di corsa per combattere il cancro. Tutti in pigiama per colorare l’atmosfera e illuminare il “Gold Ribbon”, il nastro dorato, simbolo della lotta contro i tumori pediatrici.

Erano oltre duecento tra uomini, donne e bambini che ieri pomeriggio, partendo dal campo sportivo “Fumagalli” di San Polo, hanno partecipato alla “Pigiama Run”, cogliendone il significato più profondo: nessuna competizione, bensì l’unione che fa la forza per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano. Perché l’evento, promosso dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), ha messo in palio la coppa più preziosa, quella della solidarietà e del sostegno ai bimbi malati e alle loro famiglie.

Il ricavato della corsa, che si è svolta tra le vie di San Polo con due diversi percorsi (4 e 8 chilometri) e si è conclusa con il concerto dal vivo della Creme Carmel Band & Friends (nella compagine anche il dottor Patrizio Capelli, da oltre 40 anni in prima linea contro il cancro), è stato devoluto al reparto di pediatria dell’Ospedale di Piacenza.

«Un’iniziativa aggregativa, sportiva e benefica, che, inoltre, valorizza il paesaggio di una frazione importante come San Polo», ha commentato in pigiama Riccardo Sparzagni, sindaco di Podenzano, prima di dare il via alla corsa e partecipare in prima persona.