La banda di Ponte tra le prime al mondo: è bronzo a Giulianova

È un trionfo storico quello del Corpo Bandistico Pontolliese che ha conquistato il terzo premio assoluto al Festival internazionale di bande musicali e majorettes di Giulianova, in Abruzzo, uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi a livello mondiale. Musica piacentina sul tetto del mondo, quindi, in piazza Buozzi a Giulianova dove, dopo tre giorni e tre serate di esibizioni, l’organizzazione ha premiato le migliori formazioni tra le 19 partecipanti provenienti da 11 Paesi e 3 continenti.

Il festival, alla 26esima edizione, ha visto il dominio della Takigawa Dai Ni High School Wind Orchestra and Marching Band (Giappone), seguita dalla Riga Technical University Student Brass Orchestra (Lettonia). Terzo il Corpo Bandistico Pontolliese, con i suoi musicisti e le sue majorettes, capace di imporsi come migliore formazione italiana in assoluto nella classifica generale, superando corazzate come la Svezia, la Colombia o la travolgente San Isidro Show Band dell’Honduras.

Si porta a casa quindi il trofeo in bronzo, realizzato dal maestro orafo Luigi Valentini, e tanta soddisfazione.