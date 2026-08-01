Notte di tensione a Bettola: rifiuta i test e aggredisce i carabinieri, arrestato

Una normale attività di controllo del territorio si è trasformata in un intervento particolarmente concitato nella notte del 1° agosto. Una pattuglia di carabinieri delle Stazioni di Farini e Ferriere, poco dopo la mezzanotte, era stata fermata dal titolare di un locale di viale Vittoria a Bettola, preoccupato per la presenza di un’autovettura che, nel corso della giornata, avrebbe effettuato ripetuti passaggi davanti all’esercizio con atteggiamento ritenuto minaccioso.

Mentre l’esercente stava riferendo l’accaduto, il veicolo segnalato sarebbe sopraggiunto a velocità sostenuta, arrestandosi bruscamente dietro l’auto di servizio. I militari hanno quindi proceduto al controllo del conducente, dal quale proveniva un forte alito di vino. Invitato a sottoporsi agli accertamenti con etilometro e ai test per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, l’automobilista, un operaio di 35 anni, residente in provincia di Alessandria, ma di fatto domiciliato a Bettola, ha opposto un netto rifiuto. Per tale condotta è stato denunciato per rifiuto degli accertamenti tecnici per la verifica dello stato di alterazione psico-fisica.

Durante le fasi del controllo la situazione è degenerata. L’uomo avrebbe rivolto ripetute offese e minacce sia all’esercente sia ai carabinieri, mantenendo un atteggiamento scarsamente collaborativo. Addirittura dopo essersi chiuso nell’abitacolo, si è provocato autonomamente alcuni segni sul volto, sostenendo successivamente di essere stato colpito dai militari. Condotto presso la Stazione dei Carabinieri di Bettola, durante il trasferimento ha continuato a inveire e avrebbe sputato contro uno degli operanti.

Giunto nel cortile della caserma, ha opposto resistenza, colpendo con gomitate e spintoni i militari che cercavano di farlo scendere dal mezzo, offendendoli anche con frasi ingiuriose e minatorie. E' stato quindi arrestato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.