Perde gli occhiali e si smarrisce nel bosco: 82enne ritrovato grazie a un fischietto

Si era addentrato nel bosco per raccogliere i bargnoli, i frutti utilizzati per preparare il tradizionale “bargnolino”, ma durante la raccolta aveva perso gli occhiali. La difficoltà a vedere e a orientarsi gli aveva impedito di ritrovare la strada, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri. È accaduto nella serata di sabato 7 novembre, in località Vianova, nel comune di Bettola, dove un uomo di 82 anni è stato ritrovato e riaccompagnato alla propria autovettura.

La richiesta di aiuto è giunta al Numero Unico di Emergenza 112 intorno alle 19. A chiamare è stato lo stesso anziano, che ha segnalato di essersi smarrito e ha chiesto l’intervento di una pattuglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Bettola, con il supporto di una pattuglia della Stazione di Rivergaro. A consentire di individuare l’uomo, che non riusciva a vedere i lampeggianti accesi delle auto dei carabinieri, è stato il suono di un fischietto che l’82enne aveva con sé e utilizzava per segnalare la propria presenza.

Due carabinieri, insieme a un cittadino che abitava nella zona e che conosceva l’anziano perché alcune volte andava a funghi insieme, si sono addentrati nella boscaglia seguendo i richiami, fino a raggiungerlo tra la vegetazione, nei pressi di un canale d’acqua. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 20.45, dopo circa un’ora e mezza di ricerche. L’anziano era in buone condizioni psicofisiche. I militari gli hanno prestato assistenza e lo hanno riaccompagnato alla sua auto, parcheggiata nelle vicinanze.