Ponte sul Grondana, chiuso un mese per ricostruirlo

Ancora un mese di lavori al ponte sul torrente Grondana lungo la strada provinciale 50 del Mercatello, nel territorio di Ferriere. Fino alla mezzanotte del 31 luglio il tratto del ponte sarà chiuso a tutte le categorie di utenti per consentire i lavori in sicurezza. Dopo gli spostamenti dei sottoservizi presenti lungo il tratto di strada, ora si entra nella fase principale, cioè l’abbattimento del ponte e la sua ricostruzione. Dal primo agosto i primi a poter transitare sul nuovo ponte saranno i pedoni. Nei giorni successivi verrà aperto anche ai mezzi.

In questo mese in cui il tratto del ponte sarà interrotto per consentire i lavori, Ferriere e l’alta valle non rimarranno isolate. Seppur con disagi, in quanto quei quaranta metri di strada interessati dai lavori si trovano praticamente in centro paese, due sono gli itinerari di viabilità alternativa: la strada comunale e provinciale di Centenaro per raggiungere la statale 654 di Valnure in località Bosconure oppure il percorso dalla località Folli lungo la statale 654 di Valnure attraverso la strada comunale Casaldonato - Caserarso e quindi la strada provinciale 50 del Mercatello.

L’intervento di manutenzione straordinaria al ponte si è reso necessario per ragioni di sicurezza, individuato dalla Provincia di Piacenza dopo analisi del manufatto nell’ambito del programma di monitoraggio dei ponti di tutto il territorio.

I lavori sono iniziati attorno al mese di febbraio e fino ad oggi sono stati effettuati interventi di spostamento dei sottoservizi presenti e di formazione delle spalle sulle quali sarà varato il nuovo manufatto. In questi mesi il servizio viabilità della Provincia ha quindi disposto mirate e temporanee limitazioni o interruzioni al transito lungo il ponte.

L’intervento entra ora nella fase più cruciale: si deve procedere all’abbattimento e alla ricostruzione dell’impalcato. Secondo il cronoprogramma dei lavori, a partire dal 1° agosto, il manufatto in corso di realizzazione sarà transitabile ma solo ai pedoni, mentre in seguito si potrà progressivamente ripristinare la circolazione stradale a tutta l’utenza. Nel complesso, si tratta di un’opera da circa un milione di euro coperto da fondi ministeriali, in particolare della “Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l’accessibilità delle aree interne”, incluso nel Piano nazionale complementare al Pnrr, e in parte fondi provinciali. L’intervento, programmato, è coperto da fondi stanziati nel 2021 con annualità di esecuzione 2025.

«Comprendiamo che l’intervento comporti inevitabili disagi per l’utenza - osservano dalla Provincia -, che ringraziamo per la comprensione. Rimane costante il contatto e il dialogo tra Provincia e Comune di Ferriere».