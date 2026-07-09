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Scontro a Cantone tra un'auto e un camion, ferita una donna

Sulla provinciale 33 verso Agazzano

Nadia Plucani
|1 ora fa
Scontro a Cantone tra un'auto e un camion, ferita una donna
1 MIN DI LETTURA
Scontro tra un camion e un'auto, nella mattinata di giovedì 9 luglio, sulla provinciale 33 tra località Cantone e Agazzano. Nell'incidente una donna, di circa 50 anni, ha riportato lievi ferite. Ingenti i danni alla sua auto.
Sul posto è intervenuta un'ambulanza della pubblica assistenza Valnure. Presenti i carabinieri per i rilievi di legge.

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