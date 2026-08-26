A Stadera c’è un’officina dove il tempo si è fermato

A Stadera c’è una capsula del tempo, un luogo dove lo scorrere dei giorni si è fermato ai primi anni Cinquanta del secolo scorso. È l’officina di Franco Pastorelli, classe 1928, fabbro e meccanico che dopo la guerra aprì qui la propria attività e la condusse fino agli anni Novanta quando le avvisaglie dell’Alzheimer lo obbligarono a smettere. La malattia lo ha portato via nel 2015 e da allora la famiglia ha deciso di tenere la sua officina proprio come l’aveva lasciata lui l’ultimo giorno di lavoro: gli attrezzi al loro posto, l’amata jeep americana modello Willys parcheggiata vicino alla moto Benelli 250 degli anni Settanta, il soffitto nero per il fumo della fucina.