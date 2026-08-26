A Stadera c’è un’officina dove il tempo si è fermato
Franco Pastorelli l’aveva aperta negli anni ‘50. La sua famiglia ha tenuto tutto «come quando lui ha chiuso la porta per l’ultima volta»
Fabrizio Tummolillo
|2 ore fa
La bottega di Franco Pastorelli a Stadera, dove il tempo si è fermato. Un dettaglio della bottega, il bancone da meccanico
A Stadera c’è una capsula del tempo, un luogo dove lo scorrere dei giorni si è fermato ai primi anni Cinquanta del secolo scorso. È l’officina di Franco Pastorelli, classe 1928, fabbro e meccanico che dopo la guerra aprì qui la propria attività e la condusse fino agli anni Novanta quando le avvisaglie dell’Alzheimer lo obbligarono a smettere. La malattia lo ha portato via nel 2015 e da allora la famiglia ha deciso di tenere la sua officina proprio come l’aveva lasciata lui l’ultimo giorno di lavoro: gli attrezzi al loro posto, l’amata jeep americana modello Willys parcheggiata vicino alla moto Benelli 250 degli anni Settanta, il soffitto nero per il fumo della fucina.
Gli articoli più letti della settimana
1.
L’addio degli amici a Deborah: «La sua voce illuminava i volti»
2.
Malore dopo il turno di lavoro a Ovs di Pontenure, muore il rugbista Giovanni Franchi
3.
Compra un camper con un assegno falso da 48mila euro, 26enne nei guai
4.
Arresto cardiaco al deposito Ovs di Pontenure, 45enne muore dopo essere stato colpito da malore