Abbraccio tra Valtidone e Stati Uniti, gemellaggio con Dunellen

L’abbraccio tra la Valtidone e gli Stati Uniti si allarga. Al patto di amicizia, siglato otto anni fa tra Borgonovo e Castel San Giovanni con Dunellen, paese di 7mila abitanti nello stato del New Jersey, ora si è aggiunto anche Ziano.

La sigla del patto allargato è avvenuta nell'ex cinema Smeraldo di Ziano, dove la delegazione arrivata dall’America, guidata dal sindaco di Dunellen Jason Cilento, ha incontrato l’omologo di Ziano, Manuel Ghilardelli, insieme alle sindache di Borgonovo, Monica Patelli e Castelsangiovanni Valentina Stragliati.

La sigla del patto di amicizia è stata accompagnata dai canti degli inni nazionali intonati dal coro Ana Valtidone. Del resto furono proprio gli alpini, ospiti nel 2017 a Dunellen, i precursori del patto di amicizia.