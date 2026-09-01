"Anch'io la Protezione civile", 25 giovani a scuola di soccorso

Prima tutti in Comune, per ricevere il saluto del sindaco Mauro Lodigiani, e poi via verso il campo scuola per imparare i rudimenti della Protezione civile.

A Pianello ha preso ufficialmente il via l'edizione 2026 di "Anch'io la Protezione civile". Una settimana di attività a contatto con la natura per imparare i rudimenti del primo soccorso, delle manovre salvavita, di come orientarsi in caso di smarrimento o prevenire un incendio.

Destinatari sono 25 adolescenti di tutta la provincia che, al loro arrivo a Pianello, sono stati accolti in municipio per ricevere l'abbraccio di tutta la comunità. Terminato il momento ufficiale hanno subito preso il via le attività che dureranno un'intera settimana.

«Giorni durante i quali – ha sottolineato il presidente provinciale di Croce Rossa, Giuseppe Colla – speriamo di trasmettervi non solo nozioni sulle attività di Croce Rossa e Protezione civile, ma anche valori quali solidarietà e attenzione al prossimo»