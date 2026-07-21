Asili a Castello, "solo" 13 famiglie in lista d'attesa grazie al nuovo Duse
Una lista di attesa tutto sommato contenuta, se paragonata alla media di circa 40 bambini che fino allo scorso anno non trovavano posto al nido
Mariangela Milani
|4 ore fa
Sono settanta i bambini, di età tra gli 0 e i tre anni, che da settembre entreranno nel nuovo asilo nido di via Eleonora Duse, a Castel San Giovanni. Altri 23 resteranno invece in lista di attesa, ma di questi dieci verranno “assorbiti” dai posti messi a disposizione dalla scuola materna parrocchiale San Francesco. Per il momento restano quindi escluse 13 famiglie. Una lista di attesa tutto sommato contenuta, se paragonata alla media di circa 40 bambini che fino allo scorso anno non trovavano posto al nido. A dare una grossa mano è stata l'apertura del nuovo nido di via Eleonora Duse.
Nel frattempo i locali di via Nazario Sauro dove aveva sede il vecchio nido, Biribimbo, dovranno essere riconvertiti per ospitare le sezioni di scuola materna che oggi sono distaccate all'elementare Tina Pesaro.
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