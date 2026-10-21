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Borgonovo, riaperto l'ufficio postale. I residenti: «Era ora»

Una chiusura lunga, dopo l’incursione dei ladri che a inizio maggio avevano devastato l’ufficio

Mariangela Milani
|1 ora fa
Borgonovo, riaperto l'ufficio postale. I residenti: «Era ora»
1 MIN DI LETTURA
Dopo cinque mesi di chiusura, come promesso nei giorni scorsi, l'ufficio postale di Borgonovo ha finalmente riaperto a battenti. «Era ora – commentano i borgonovesi che per primi hanno varcato la soglia dell'ufficio - non se ne poteva davvero più di andare a Castelnovo o a Ziano».
Ci sono voluti cinque mesi e alla fine l’ufficio, postamat compreso, è quindi di nuovo in funzione. Una pausa così lunga, dopo l’incursione dei ladri che a inizio maggio avevano devastato l’ufficio, se non altro è servita a rimettere a nuovo i locali che ora appaiono ancora più funzionali, luminosi e accoglienti. "Ma  quel che conta davvero – dice una signora in uscita dall’ufficio – è che il servizio venga di nuovo garantito".
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