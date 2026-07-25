Cagnolino tra le fauci del lupo, salvato dal padrone

È uscito di casa alle 6 del mattino - ha sentito rumori, giù, in cortile - e ha trovato il suo cagnolino di undici anni, Whisky, in bocca al lupo.

Una scena impossibile da dimenticare, per una famiglia di Mottaziana di Borgonovo, che, per fortuna, ha potuto in queste ore riavere a casa il proprio amico a quattrozampe tutto intero, dopo le cure ricevute alla clinica veterinaria di via Beati.

Il fatto, scioccante, è accaduto nei giorni scorsi: «Sì, mio marito è uscito di casa perché sentiva in giardino alcuni rumori. Gli è sembrato di vedere nella nostra corte due cani azzuffarsi. Ma avvicinandosi, ha subito capito che un cane era Whisky e l’altro non era un cane ma un lupo. Si è messo quindi a urlare, “Vai via, vai via”, ma niente da fare, il lupo non ha desistito. Anzi, a un certo punto ha serrato il nostro cane nelle fauci e lo ha trascinato con sé oltre al canale che costeggia la nostra corte. Un incubo, poteva finire in tragedia».

Il proprietario della bestiola, che pesa undici chili, non si è arreso: ha rincorso urlando il lupo, anche se essendosi appena svegliato era praticamente in pigiama, e in qualche modo ha ottenuto l’effetto desiderato. Il lupo ha deciso infatti di mollare la preda nei campi di melica e andarsene altrove.