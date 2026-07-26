Castel San Giovanni ascolta i giovani: nasce la consulta

A Castel San Giovanni nascerà una consulta dei giovani. Potranno fare parte al massimo 25 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 30 anni residenti in città, oppure che a Castel San Giovanni frequentano la scuola, lavorano o fanno parte stabilmente di un’associazione di volontariato locale. Nelle prossime settimane verrà dato avviso pubblico dell’apertura del periodo di adesioni che dovranno pervenire agli uffici comunali. La consulta dovrà riunirsi almeno tre volte all’anno. La sede sarà il municipio di Castel San Giovanni. La durata sarà legata al mandato amministrativo. Decaduto il consiglio comunale, decade anche la consulta.