Castello, 21 defibrillatori tra città e frazioni
Presenti in altrettante strutture pubbliche del territorio
Mariangela Milani
|2 ore fa
Sono 21 i defibrillatori presenti in altrettante strutture pubbliche di Castel San Giovanni. Gli ultimi due ad essere sostituiti, perché ormai non più funzionanti, sono uno allo stadio comunale Pinetto Soressi e un altro nell’adiacente centro commerciale Coop.
Ad oggi la mappa dei defibrillatori a Castel San Giovanni contempla il centro sociale culturale di viale Amendola, le scuole di Fontana Pradosa. Palacastello, stadio Soressi e tennis club Campagnoli sono dotati di defibrillatore al pari del Palazzetto dello sport di via Montanara e del campo da calcio di Fontana Pradosa. Vigili, Guardia di finanza e carabinieri. Nelle frazioni si conta un defibrillatore a Pievetta. Altri due si trovano all’oratorio di Castello e alla Casa delle musica di via Slunj. Le scuole medie il liceo Volta e le scuole elementari sono dotate di apparecchi salva-vita al pari del centro commerciale Coop e del campo giochi di via Pellegrini. Un defibrillatore è stato posizionato ad uso della casa protetta Albesani.
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